McKinsey оценила глобальный энергопереход в 275 трлн долларов

Это должно затронуть все сектора экономики по всему миру.

McKinsey Global Institute сообщает, что "зеленый" энергопереход обойдется глобальной экономике в 7,5% ВВП, или в 275 трлн долларов. В компании отмечают, что этот переход должен затронуть все сектора экономики по всему миру. В том числе необходимо будет перестроить энергетические и землепользовательские системы. На них лежит ответственность за выбросы СО2.

В компании считают, что 275 трлн долларов понадобится с 2021 по 2050 на полный переход к углеродной нейтральности. Деньги будут потрачены на замену угольных электростанций на угольные ТЭС с применением технологий улавливания углерода. Часть денег придется потратить на замену двигателей внутреннего сгорания.

Отмечается, что до 2030 года будут самые большие затраты. В этот период потребители могут столкнуться с повышенными тратами, которые связаны с покупкой электромобилей и краткосрочным повышением цен на электроэнергию.

В компании отмечают, что России, странам Ближнего Востока, Северной Африки и странам СНГ необходимо будет потратить больше всего денег для глобального жнергоперехода – не менее 18% совокупного ВВП до 2050 года.

Ранее эксперт заявил, что цены вырастут из-за перехода на зеленую экономику.

Фото: pixabay