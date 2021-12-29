Эксперт заявил, что цены вырастут из-за перехода на зеленую экономику

Он считает, что в этот момент нужно будет поддержать уязвимые слои населения.

Гендиректор АНО "Центр экологических инвестиций" Михаил Юлкин заявил, что во время перехода к зеленой экономике неизбежен рост цен. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, подорожает абсолютно все, но в разной степени. Юлкин считает, что только таким образом можно обеспечить переход.

Скорее всего, этот энергопереход пройдет на фоне какого-то фрикционного скачка. Михаил Юлкин, гендиректор АНО "Центр экологических инвестиций"

Эксперт также сказал, что в этот период в особой защите будут нуждаться уязвимые слои населения, помогать необходимо будет и бизнесу. Как сообщил председатель президиума неправительственной организации "Совет по внешней и оборонной политике" (СВОП) Федор Лукьянов, все издержки возложат на потребителя.

Ранее мы сообщали, что Счетная палата намерена в ближайшие три года уделить особое внимание оценке перспектив энергетического перехода.

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