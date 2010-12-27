У Северо-Западного следственного управления на транспорте СК изменилось руководство

И.о. руководителя стал полковник юстиции Павел Выменец.

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России кадровые изменения: новым и.о. руководителя следственного управления назначили полковника Павла Выменца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На нынешнюю должность Выменец перешел из следственного управления по Ленобласти, где также служил исполняющим обязанности руководителя.

В разное время Выменец замещал должности следователя, старшего следователя, старшего помощника прокурора Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, руководил следственным отделом по Центральному району.

Награжден медалями за "безупречную службу" I, II степеней и "За заслуги".

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Фото: lenobl.sledcom.ru