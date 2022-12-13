Навигация по петербургским рекам и каналам начнётся 17 апреля

Реки и каналы города будут доступны для движения судов организаций и индивидуальных предпринимателей, которые утвердили стандарт безопасной деятельности.

С понедельника, 15 апреля, реки и каналы Петербурга откроют для маломерных судов. Навигация откроется с 08:00 утра. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Реки и каналы города будут доступны для движения судов организаций и индивидуальных предпринимателей, которые утвердили стандарт безопасной деятельности. Кроме этого, будут открыты водные объекты для плавания на маломерных судах.

В комитете напомнили, что коммерческие судовладельцы должны утвердить стандарт безопасной деятельности до начала работы. Суда их суда должны соответствовать нормам санитарно-гигиенической безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Ранее с 22 апреля начнется сезон фонтанов в Петербурге. Сезон стартует 22 апреля. Фонтаны подготовили в саду Сан-Галли, на проспекте Стачек, на Первомайской улице, в саду имени 30-летия Октября и в Московском парке Победы.

Фото: piter.tv

