Врачи вывели Навального из комы 7 сентября.

Политик Алексей Навальный опубликовал первый пост в Instagram после госпитализации в Германию.

Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую. Алексей Навальный, политик

Он сказал, что очень скучает по всем.

Отметим, что врачи вывели Навального из комы 7 сентября. Накануне врачи клиники "Шарите" рассказали, что политик почувствовал себя значительно лучше — он смог вставать с кровати и немного ходить.

Ранее Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации.