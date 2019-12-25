Политик Алексей Навальный опубликовал первый пост в Instagram после госпитализации в Германию.
Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую.
Алексей Навальный, политик
Он сказал, что очень скучает по всем.
Отметим, что врачи вывели Навального из комы 7 сентября. Накануне врачи клиники "Шарите" рассказали, что политик почувствовал себя значительно лучше — он смог вставать с кровати и немного ходить.
Ранее Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации.
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