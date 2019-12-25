Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Reuters сообщил о ступоре у Алексея Навального при госпитализации. Журналисты ссылаются на пять источников, которые знакомы с ситуацией.
В материале отмечается, что врачи, которые первыми оказали политику помощь после ухудшения его состояния, не обнаружили у него признаков диабета или нарушений обмена веществ. Тест, проведённый на борту самолёта, показал, что уровень сахара в крови Навального соответствует норме.
Никакого диабета там не было, все сразу проверили и исключили этот вариант.
источник Reuters
Четверо собеседников отметили, что у клиническая картина Навального свидетельствовала о его отравлении. Он находился в ступоре, он ничего не мог объяснить из-за затуманенного сознания.
Ранее NYT писал о том, что Навальный намерен вернуться в Россию.
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