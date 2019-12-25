Клиническая картина Навального свидетельствовала о его отравлении.

Reuters сообщил о ступоре у Алексея Навального при госпитализации. Журналисты ссылаются на пять источников, которые знакомы с ситуацией.

В материале отмечается, что врачи, которые первыми оказали политику помощь после ухудшения его состояния, не обнаружили у него признаков диабета или нарушений обмена веществ. Тест, проведённый на борту самолёта, показал, что уровень сахара в крови Навального соответствует норме.

Никакого диабета там не было, все сразу проверили и исключили этот вариант. источник Reuters

Четверо собеседников отметили, что у клиническая картина Навального свидетельствовала о его отравлении. Он находился в ступоре, он ничего не мог объяснить из-за затуманенного сознания.

Ранее NYT писал о том, что Навальный намерен вернуться в Россию.