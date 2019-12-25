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Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации
Сегодня, 10:01
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matveyvn

Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

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Клиническая картина Навального свидетельствовала о его отравлении.

Reuters сообщил о ступоре у Алексея Навального при госпитализации. Журналисты ссылаются на пять источников, которые знакомы с ситуацией.

В материале отмечается, что врачи, которые первыми оказали политику помощь после ухудшения его состояния, не обнаружили у него признаков диабета или нарушений обмена веществ. Тест, проведённый на борту самолёта, показал, что уровень сахара в крови Навального соответствует норме.

Никакого диабета там не было, все сразу проверили и исключили этот вариант.

источник Reuters

Четверо собеседников отметили, что у клиническая картина Навального свидетельствовала о его отравлении. Он находился в ступоре, он ничего не мог объяснить из-за затуманенного сознания.

Ранее NYT писал о том, что Навальный намерен вернуться в Россию.

Теги: медицина, отравление навального, сми
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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