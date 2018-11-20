Навальный обсмеял слухи о встрече с Пригожиным, но категорически "нет" так и не сказал

До сих пор остается неясным, виделись ли оппозиционер и бизнесмен, или нет.

Политический деятель Алексей Навальный опроверг слухи о том, что приезжал в Петербург ради встречи с предпринимателем Евгением Пригожиным. Секретарь бизнесмена отметил, что Евгений Викторович не комментирует личное общение с кем бы то ни было.

Напомним, что ранее в местных СМИ появилась информация о деловом визите оппозиционера к петербургскому бизнесмену. На самом деле известно, что Навальный остановился в "Конгресс-холле". Второго февраля у него был запланирован диалог со сторонниками. Встреча прошла в отеле "Сокос" на Васильевском острове.

Стоит добавить, что сам Навальный скорее высмеял тех, кто распускает слухи о его отношении к Пригожину, чем действительно открестился от встречи с ним. Заявление о непричастности к данному событию так и не прозвучало из уст политика.

Фото: Piter.tv