Мигель поддержал "Матильду" и снял на видео свои фуэте

Мигель исполнил 32 фуэте в поддержку "Матильды".

Наствник шоу "Танцы" Мигель решил поддержать нашумевшую картину Алексея Учителя "Матильда" и снял видеоролик, в котором исполнил фуэте в 32 оборота. Также Мигель подчеркнул, что, что "Матильда" - кино о классическом и очень красивом танце, поэтому он решил вспомнить свое "детство у станка".

Известный хореограф выполнил 32 фуэте на камеру, после чего опубликовал ролик в свой Instagram. ""Я за любую солидарность, в том числе танцевальную. Фильм "Матильда" о танце, классическом и очень красивом. В поддержку вспоминаю детство, проведенное у станка, и кручу фуэте! Очень жаль людей, которые против. Очень.", - сообщил Мигель в описании публикации.

Однако отметим, что не все подписчики оценили профессионализм хореографа: "Бездарное фуэте! Я молчу даже о постановке рук! Про ноги просто печаль, и этот человек пытается хамить танцовщикам и он считает себя Великим!"; "Как будто у тебя в детстве был всего один урок классического танца! Ужасно!".

Напомним, фуэте - общепринятое сокращенное название виртуозного движения классического танца, исполняющегося как ряд последовательно повторяющихся туров в быстром темпе и на одном месте. Матильда Кшесинская стала первой русской балериной, виртуозно исполнившей 32 фуэте подряд. Ранее это удавалось лишь итальянке Пьерине Леньяни, соперничество которой с Матильдой продолжалось долгие годы.

Видео: Instagram - migelshow, "ВК" - Матильда Кшесинская