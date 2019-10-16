Наследие Анатолия Рахлина продолжается: строительство нового спортивного комплекса и развитие дзюдо в Петербурге

В интервью Михаил Рахлин поделился своими воспоминаниями о своем отце и рассказал о том, как он продолжает заниматься делом своего отца.

Десять лет назад ушел из жизни выдающийся дзюдоист и тренер Анатолий Рахлин. Однако его наследие продолжает жить и развиваться благодаря его сыну, Михаилу Рахлину. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Михаил Рахлин вспоминает редкую откровенную беседу с отцом перед его сложной операцией на сердце. Во время прогулки в парке, отец делился с ним жизненными уроками и опытом. Эти беседы стали для Михаила ценным руководством, и он стремится извлекать уроки из ошибок отца, чтобы не повторять их.

Продолжая дело своего отца, Михаил Рахлин планирует создать спортивный комплекс у парка Академика Сахарова в Калининском районе Санкт-Петербурга. Комплекс будет предназначен не только для дзюдоистов, но и для представителей других видов спорта, таких как художественная гимнастика, стрелковый спорт и фехтование.

Строительство комплекса идет оперативно, и ожидается, что объект будет сдан к весне 2024 года.

Ранее сообщалось, что иностранный пловец не смог доплыть до финиша на фестивале университетского спорта.

Фото: Piter.TV