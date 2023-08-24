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Иностранный пловец не смог доплыть до финиша на фестивале университетского спорта

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Спортсмен из Афганистана нуждался а медицинской помощи.

Спортсмен из Афганистана Мир Абдул Варен Карими не смог финишировать на дистанции 50 метров вольным стилем. Инцидент произошел в рамках Международного фестиваля университетского спорта в российском Екатеринбурге. на предварительных состязаниях иностранцу потребовалась помощь. В результате в воду прыгнул человек c борта бассейна. Он помог пострадавшему выбратьcя, поcле чего Карими унеcли на ноcилках.

Напомним, что на Международном фестивале университетского спорта проводятся соревнования по 14 видам спорта. Речь идет о бадминтоне, баскетболе 3x3, боксе, волейболе, мини-футболе, дзюдо, плавании, прыжках в воду, самбо, настольном теннисе, теннисе, спортивной борьбе, тхэквондо, художественной гимнастике. Мероприятия завершатся 31 августа.

Хабиб Нурмагомедов заявил, что не видит смысла возвращаться в спорт.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт

Теги: афганистан, екатеринбург, плавание
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Происшествия, Спорт,

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