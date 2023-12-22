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Молодой иностранец подозревается в приставании к девочке на Новаторов
Сегодня, 8:11
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Молодой иностранец подозревается в приставании к девочке на Новаторов

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Возбуждено уголовное дело.

В ночь на четверг, 11 января, в полицию обратилась женщина 1988 года рождения, с заявлением о том, что 10 января в период с 17:00 до 17:30 неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её несовершеннолетней дочери 2011 года рождения на бульваре Новаторов. Об этом стало известно Piter.TV.

По подозрению в совершении преступления разыскивается 20-лений гражданин сопредельной республики.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что иностранец приставал к подростку в расселённом здании.

Фото: Piter.TV

Теги: бульвар новаторов, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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