Молодой иностранец подозревается в приставании к девочке на Новаторов

Возбуждено уголовное дело.

В ночь на четверг, 11 января, в полицию обратилась женщина 1988 года рождения, с заявлением о том, что 10 января в период с 17:00 до 17:30 неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её несовершеннолетней дочери 2011 года рождения на бульваре Новаторов. Об этом стало известно Piter.TV.

По подозрению в совершении преступления разыскивается 20-лений гражданин сопредельной республики.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что иностранец приставал к подростку в расселённом здании.

Фото: Piter.TV