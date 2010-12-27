В Петербурге школьница готова родить ребенка от насильника

В Петербурге 13-летняя девочка забеременела от насильника.

В Петербурге 130летняя школьница уже на протяжении полугода вынашивает ребенка от насильника. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По словам матери инцидент случился осенью прошлого года. На тринадцатилетнюю школьницу напал мужчина в парадной жилого дома, который находится на Комендантском проспекте 32/2. Известно, что злоумышленник, применяя физическую силу износилов девочку.

Отметим, что об этом стало известно только сейчас. В настоящее время девочка находится на шестом месяце беременности.

По произошедшему возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование". Кроме того, задержан подозреваемый в совершении преступления 19-летний мужчина.