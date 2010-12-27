Петербуржец отправится за решетку на 9 лет за 74 смертельных удара

В Петербурге мужчина отправится в колонию строгого режима из-за тяжкого преступления.

В Петербурге житель города получил 9 лет колонии строгого режима за жестокое убийство. Полицейские обнаружили на теле жертвы теле 74 смертельных удара.

По информации пресс-службы Санкт-Петербурга, 27 января прошлого года Сергей Соколов выпивал вместе с женщиной. В ходе активной беседы у них завязался конфликт. Чтобы покончить с ссорой, мужчина решил воспользоваться холодным оружием. Он нанес семь ножевых ранений своей знакомой, а после добавил еще не менее 67 ударов различными твердыми предметами.

Уточняется, что пострадавшую били по всему телу. От тяжелых травм женщин скончалась на месте.

Суд решил отправить преступника на 9 лет в ИК строгого режима. Кроме того, петербуржец должен будет выплатить более полумиллиона компенсации.