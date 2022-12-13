Народный сход в защиту исторического флигеля прошёл на улице Егорова

Жители Измайловского проспекта, Обводного канала и 7-й Красноармейской улицы устроили народный сход в защиту исторического флигеля на улице Егорова, 23 Б.

В воскресенье, 9 апреля, на улице Егорова прошел народный сход в защиту исторического флигеля. Об этом рассказали в телеграм-канале "SOS снос чат".

Жители Измайловского проспекта, Обводного канала и 7-й Красноармейской улицы устроили народный сход в защиту исторического флигеля на улице Егорова, 23 Б.

Напомним, что конце марта снос приостановили по поручению главы СКР Бастрыкина. Несмотря на то, что Следком проводит проверку, горожане заметили, что работы по демонтажу возобновились.

По словам активистов, жители готовы предупреждать о попытках его возобновления, найдены архивные документы, подтверждающие дореволюционные сроки постройки и практически неизмененный с того времени вид здания.

Ранее во Львове начали снос церкви Святого князя Владимира. Власти пытаются ликвидировать здание уже не первый раз.

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС