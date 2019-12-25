Что нельзя делать 17 июля в день Андрея Наливы и какие есть приметы

17 июля православные верующие чтят память сразу нескольких святых Андреев, а в народном календаре этот день известен как Андрей Налива.

17 июля православная церковь вспоминает святителя Андрея Критского, благоверного князя Андрея Боголюбского и преподобного иконописца Андрея Рублева. В народном календаре праздник получил название Андрей Налива, поскольку к этому времени начинали наливаться зерном озимые культуры и созревал овес.

На Руси этот день начинали с посещения храма и молитв о здоровье, благополучии семьи, помощи в трудах и защите дома. После богослужения крестьяне отправлялись в поля, проверяли состояние посевов, заготавливали сено и продолжали сезонные работы. Особое внимание уделяли овсу, из которого готовили кашу, кисель и другие блюда. Считалось, что усердный труд в этот день принесет хороший результат и богатый урожай.

По народным поверьям, 17 июля также было принято очищать жилище. Для этого использовали зверобой, которым окуривали дом. Незамужние девушки гадали на суженого, а сны, увиденные в ночь на Андрея Наливу, считались вещими.

С праздником связывали и ряд запретов. По поверьям, утром не рекомендовалось начинать важные дела, заключать сделки, давать или брать деньги в долг. Также старались избегать спешки, семейных ссор, ревности и необдуманных покупок. Считалось, что нарушение этих запретов может привести к неудачам и финансовым потерям.

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Фото: Piter.tv