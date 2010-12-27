Наркоман на Renault Logan задавил пенсионерку и маленькую девочку в Щеглово

После происшествия мужчина пытался сбежать, но его задержали.

В понедельник, 5 августа около 14:00 в поселке Щеглово водитель-наркоман задавил двух пешеходов. Под колеса Renault Logan попали 60-летняя пенсионерка и 4-летняя девочка, их увезли в центральную больницу Всеволожска. У обеих тяжелые черепно-мозговые травмы: закрытая у бабушки и открытая у ребенка. Также у девочки сломаны правая теменная и височная кости. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел во дворе дома №52-А. После наезда на пешеходов 39-летний Владимир Давыдов проехал еще 800 метров, бросил машину и кинулся наутек. Ему помешали сотрудники ГИБДД, которые задержали мужчину и выяснили, что перед поездкой он употреблял наркотики, а дальше ничего не помнил. Известно, что Давыдов проживает в деревни Каменка Волховского района.

На данный момент полиция возбудила уголовное дело по статье за нарушение ПДД с тяжкими последствиями в состоянии опьянения. Подозреваемый остался в камере заключения.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что педофил-рецидивист три года насиловал мальчиков в Шушарах и Больших Колпана.

Фото: "Mach на Мойке" / Telegram