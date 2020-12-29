Срок меморандума истекает 31 января 2021 года.

Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил включить Российский книжный союз в состав Антипиратского меморандума. По его словам это поможет защитить интересы отрасли.

Нарышкин отметил, что срок меморандума истекает 31 января 2021 года.

Конечно, скорее всего, этот акт будет продлен. Сергей Нарышкин, глава СВР

По его мнению, включение Российского книжного союза в мемарандум позволит авторам и издателям наравне с другими правообладателями пользоваться механизмами оперативной внесудебной защиты интеллектуальной собственности.

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Видео: YouTube / Российское историческое общество. РИО