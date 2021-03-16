Нарышкин назвал национализм в Польше при Пилсудском предвестником нацизма

Он подчеркнул, что из-за этого в последующие 20 лет Польша разорвала отношения с СССР.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал национализм и реваншизм в Польше при руководителе Польши Юзефе Пилсудском времен польско-советской войны 1919-1921 годов предвестником нацизма. Заявление он сделал на круглом столе в рамках открытия историко-документальной выставки "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор".

Русофобская политика Пилсудского, восхваляемая сегодня многочисленными польскими пропагандистами, в конечном счете не принесла его стране никаких значимых дивидендов. Сергей Нарышкин, глава СВР

Он подчеркнул, что из-за этого в последующие 20 лет Польша разорвала отношения с СССР — и поэтому оказалась в полной политической изоляции. После, заметил Нарышкин, страна лишилась суверенитета, которого с трудом добивалась.

Ранее Нарышкин заявил, что спецслужбам регулярно поступают сигналы о планах террористов по РФ.

Видео: Youtube/Российское историческое общество. РИО