Нарышкин заявил, что спецслужбам регулярно поступают сигналы о планах террористов по РФ

Глава СВР рассказал о готовности силовых структур защищать Россию.

Глава российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбам регулярно поступают сигналы о планах террористов. По словам чиновника, силовики накопили огромный опыт, который помогает защищать государство от "этого зла". Таким образом руководитель СВР прокомментировал заявление правоохранителей о том, что боевики из "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная на территории России террористическая организация) готовят сторонников к совершению преступлений в нескольких городах РФ. По предварительным данным, атаки могут быть совершены в местах массового скопления людей.

Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определенной регулярностью.... Справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла Сергей Нарышкин, глава СВР

Нарышкин предложил включить Российский книжный союз в состав Антипиратского меморандума.

Фото: YouTube/РИА Новости