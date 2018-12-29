Напечатанное в Петербурге первое издание Лермонтова уйдет с молотка за 3,5 млн рублей

Издание представляет собой двухтомник, напечатанный в типографии Ильи Глазунова в Петербурге в 1840-м году.

Первое издание "Героя нашего времени" Михаила Лермонтова выставили на аукцион. Соответствующая информация размещена на сайте аукционного дома "Литфонд".

Так, лот предсталяет собой двухтомник, напечатанный в типографии Ильи Глазунова в Петербурге в 1840-м году. Его тираж составлял всего 1000 экземпляров , форматом 21,5×13 см.

Специалисты отмечают, что издание очень хорошо сохранилось, хотя и имеет потертости и небольшие трещины в нижней части корешков.

Это издание оценивают в 3,3—3,5 млн рублей.

Заочные ставки принимаются до 17 часов 9 февраля.

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Фото: litfund.ru