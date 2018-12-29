Я законопослушный гражданин: Опубликовано видео похищения картины Куинджи и допроса похитителя

МВД опубликовало видео похищения картины из Третьяковской галереи. А также видео задержания и первого допроса подозреваемого в краже картины Куинджи "Ай-Петри. Крым".

Накануне, 27 января, из Третьяковской галереи на глазах у охранников и посетителей мужчина снял со стены и похитил картину Куинджи, которая застрахована на 12 миллионов рублей.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал о похищении картины, а также, что преступник задержан, а картина найдена. Сейчас МВД опубликовало видео с моментом кражи ценного полотна. На данном видео видно, что похититель просто подошел и на глазах у удивленных посетителей просто снял картину со стены и унес. Далее на кадрах видно, что мужчина несет картину просто в руках через залы Третьяковской галереи.

В результате слаженной оперативной-розыскной работы преступник был вскоре вычислен и задержан. Им оказался 31-летний мужчина, который находится под подпиской о невыезде по статье связанной с хранением наркотиков. На допросе мужчина заявил, что он никогда и нигде не совершал никаких противоправных действий и что он законопослушный гражданин. Кроме этого, злоумышленник сказал, что не помнит как провел день и ему надо освежить память.

Картина найдена в новостройке в Подмосковье. Видимых повреждений на картине нет.

Видео и фото: МВД РФ