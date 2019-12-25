Сергей Шнуров провел онлайн-экскурсию по Третьяковке

Она доступна для подписчиков сервиса Оkkо с 12 апреля.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова провели совместную онлайн-экскурсию по музею. Она доступна для подписчиков сервиса Оkkо с 12 апреля.

Онлайн-прогулка по Третьяковке позволит больше узнать о шедеврах таких живописцев, как Илья Репин, Михаил Врубель, Иван Айвазовский, Иван Крамской, Василий Верещагин и др. Зельфира Трегулова и Сергей Шнуров остановились у одного из главных произведений русской живописи – картины Репина "Не ждали". Они рассказали, как отраженные на полотне события связаны с народовольчеством и убийством императора Александра II.

Также в программу экскурсии включили знаменитый шедевр Врубеля "Демон (сидящий)". В нем художник воплотил мечты о божественно прекрасном и подчеркнул глубоко личное трагическое ощущение разлада между миром и собой.

Кроме того, Шнуров и Трегулова подробно рассказали о картине Иванова "Явление Христа народу" ("Явление Мессии").

Экскурсия получилась длиной в час. Позже ее разделят на 11 мини-фильмов, посвященных картинам Третьяковской галереи.

Ранее Шнуров написал матерную песню о продлении выходных.

Фото: скриншот экскурсии, Википедия