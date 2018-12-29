Подозреваемый в похищении картины Архипа Куинджи задержан в Подмосковье, картина найдена

Задержанному мужчине 31 год. Ранее он был судим за хранение наркотиков.

Накануне, 27 января, на выставке картин Архипа Куинджи была дерзко похищена картина "Ай-Петри".

В Москве в Третьяковской галерее проходит выставка картин Архипа Куинджи. В воскресный день, когда в галерее особенно много народа, молодой мужчина на глазах у всех подошел к картине, снял ее со стены, вынул из рамы, завернул в рулон, засунул за пазуху и ушел. Когда люди оправились от шока, грабитель уже растворился в толпе.

Полиция Москвы по горячим следам занялась поиском похищенной картины и людей, причастных к ограблению. Похититель попал в объектив камеры наблюдения. Личность подозреваемого была установлена, а вскоре он был задержан в поселке Заречье Московской области. Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося дома в Одинцовском районе. Картина найдена.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ФСБ России задержан подозреваемый в хищении картины Куинжи. Официальный представитель МВД РФ, Ирина Волк

Похитителем оказался 31-летний мужчина, который ранее привлекался за хранение наркотиков и находится под подпиской о невыезде. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства кражи, устанавливаются соучастники преступления. Не исключается, что среди подельников был и работник музея.

Видео: YouTube/kr a_a rk