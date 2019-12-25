Напавший на женщину-прокурора в Выборге отправлен в СИЗО на два месяца

В отношении супругов, избивших зампрокурора, возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

5 августа Выборгский городской суд в Ленобласти вынес решение об избрании меры пресечения для двоих супругов, подозреваемых в нападении на зампрокурора Выборга Елену Новосельцеву: Валерий Кожухарь арестован на два месяца и переведен в СИЗО, его жена Ариадна Бессонова пробудет под домашним арестом без малого два месяца. Информацию о решении суда приводит пресс-служба Следственного комитета Ленобласти.

Инцидент произошел 3 августа, когда сотрудница прокуратуры пришла с рабочим визитом в кафе "Папарацци", принадлежащее Бессоновой. Основанием для проверки стали жалобы сотрудников на задержки зарплаты и сообщения о найме несовершеннолетних для работы в кафе. Согласно показаниям Елены Новосельцевой, 62-летний мужчина и его 57-летняя жена, хозяйка кафе, при встрече набросились на нее и причинили "физическую боль и моральные страдания".

Ранее петербуржец с электрошокером напал на школьника и отобрал 400 рублей.

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