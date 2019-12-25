Петербуржец с электрошокером напал на школьника и отобрал 400 рублей

Полиция объявила злоумышленника в розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 3 августа в Петербурге на улице Дыбенко неизвестный напал на девятиклассника. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчина был вооружен электрошокером и потребовал у подростка деньги. Юноша не стал сопротивляться и отдал 400 рублей, которые у него были.

Полиция объявила злоумышленника в розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "разбой".

Ранее двое неизвестных вынесли из квартиры петербургского таксиста 1,4 млн рублей.

Фото: Piter.TV