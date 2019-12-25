Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал о лечении от коронавируса

Игрок и его девушка идут на поправку.

Аргентинский форвард "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал о том, как лечится от коронавируса. 21 марта появилась информация, что футболист и его девушка сдали положительный тест на наличие инфекции.

"У меня проявились сильные симптомы, но сейчас я уже чувствую себя намного лучше. Теперь я могу нормально двигаться, гулять и немного тренироваться. До этого едва дышал. Не мог и пошевелиться через пять минут после того, как начинал двигаться. Мои мышцы болели. К счастью, Ориане и мне сейчас лучше", - приводит слова Дибалы портал Football Italia.

Напомним, еще два футболиста "Ювентуса" заболели коронавирусом - защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди.

Ранее стало известно, что форвард "Милана" Златан Ибрагимович начал сбор средств на борьбу с болезнью.

Фото: VK / @championsleague