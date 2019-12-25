Нападающий "Сельты" Федор Смолов заявил, что Александр Кокорин позвал его в "Сочи"

Игрок арендован клубом из Испании до конца нынешнего сезона.

Нападающий испанской "Сельты" и сборной России по футболу Федор Смолов в прямом эфире в Instagram рассказал о предложении Александра Кокорина перейти в "Сочи".

"Кокорин зовет играть в "Сочи". Он говорит, что там топка" - сказал Смолов.

Отметим, что оба игрока выступали вместе в составе московского "Динамо" с 2008 по 2014 года.

Напомним, Федор Смолов будет выступать за "Сельту" на правах аренды до конца нынешнего сезона. Правда на футболиста принадлежат московскому "Локомотиву".

Ранее мы писали о том, чем занимается Федор Смолов в Испании во время карантина.

Фото: Twitter / @Ruposters