Также банки будут предоставлять информацию об операциях за определённых промежуток времени.

Налоговая получит расширенный доступ к банковской тайне. Об этом пишет агентство "Прайм".

С 17 марта банковские организации будут обязаны в течение трех дней со дня получения запроса от налоговой службы предоставить копии паспортов клиентов, а также иные документы — например, копии их доверенностей на распоряжение денежными средствами и копии договоров на открытие или же закрытие счета.

Отмечается, что бынки в электронной форме или на бумагах будут сообщать о бенефициарных владельцах и представителях владельца счёта.

Также банки будут предоставлять информацию об операциях за определённых промежуток времени.

Ранее Генпрокурору России рассказали о новых бандах в прославившейся "цапками" Кущевке.