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Налоговая получит расширенный доступ к банковской тайне
Сегодня, 12:44
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matveyvn

Налоговая получит расширенный доступ к банковской тайне

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Также банки будут предоставлять информацию об операциях за определённых промежуток времени.

Налоговая получит расширенный доступ к банковской тайне. Об этом пишет агентство "Прайм".

С 17 марта банковские организации будут обязаны в течение трех дней со дня получения запроса от налоговой службы предоставить копии паспортов клиентов, а также иные документы — например, копии их доверенностей на распоряжение денежными средствами и копии договоров на открытие или же закрытие счета.

Отмечается, что бынки в электронной форме или на бумагах будут сообщать о бенефициарных владельцах и представителях владельца счёта.

Также банки будут предоставлять информацию об операциях за определённых промежуток времени.

Ранее Генпрокурору России рассказали о новых бандах в прославившейся "цапками" Кущевке.

Теги: банки, банковская тайна, налоговая
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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