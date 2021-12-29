Налог на вклады более 1 млн рублей затронет россиян с депозитами от 700 тыс. рублей

Россиян при этом избавят от заполнения деклараций.

Налог на доходы россиян с депозитов на вклады более 1 млн рублей затронет держателей с депозитами от 700 тыс. рублей по итогам 2021 года. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что речь идет о вкладах, начисленный процент с которых превысил 42,5 тыс. рублей за год.

Эксперты отметили, что по итогам года может возникнуть обязанность уплатить налог по депозитам, сумма которых составляет более 700 тыс. рублей. Так, например, вкладчик, который разместил с начала год на единственном вкладе 710 тыс. рублей под 4,5%, а в августе переложил средства под 8%, за год мог заработать 42,85 тыс. рублей. В связи с этим он должен будет заплатить налог, размер которого составляет 13% с 350 рублей. В результате сумма составит 45,5 рубля.

В сообщении говорится, что россиян избавят от деклараций, потому что соответствующую информацию банки сами направят в налоговую. Стало известно, что начисление не коснется зарплатных счетов и эскроу.

Россияне счет на уплату налога получат к осени. Оплатить его необходимо будет не позднее 1 декабря.

Ранее мы сообщали, что за год банки выдали россиянам кредитов на 14,1 трлн рублей.

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