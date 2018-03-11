Наледь повредила машину скрипача из Мариинского театра

Рабочие разбили авто, припаркованное на улице Союза печатников.

Утром 12 февраля музыкант из оркестра Мариинского театра Михаил Загороднюк опубликовал в Facebook видео, на котором показал свой разбитый автомобиль марки Ford. Артист рассказал, что его машину повредили рабочие во время чистки снега и наледи с крыши дома на улице Союза печатников.

Загороднюк уточнил, что табличка с предупреждающей надписью находилась возле дома №4 на улице Союза Печатников. Машина при этом была припаркована у дома №6. Однако ледяные глыбы все равно попали на автомобиль и повредили его, не смотря на то, что рабочие укрыли авто матрасом. Никаких попыток вызвать эвакуатор или позвонить владельцу коммунальщики не сделали. Потерпевший намерен возместить полученный ущерб по страховке.

Фото, видео: Facebook / Михаил Загороднюк