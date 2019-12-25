Найдено самое древнее существо на Земле

Возраст окаменелостей составляет порядка 890 млн лет.

На северо-западе Канады археологи нашли окаменелости возрастом примерно 890 млн лет. Ученые считают, что останки принадлежат одному из древнейших многоклеточных организмов на Земле. Дело в том, что возраст этих окаменелостей примерно на 350 млн лет старше более ранних находок. Об этом пишет "РИА Новости".

Несколько лет назад палеонтолог Элизабет Тернер заметила систематизированные известковые "веточки". Они покрывали один их изучаемых экземпляров древних окаменелостей. Найденные структуры окаменелости похожи на скелет современных рогаток-губок.

Как отмечают ученые, если губки жили в то время, как показал анализ, то выживать им пришлось в довольно неблагоприятных условиях. Дело в том, что в то время почти вся поверхность Земли была покрыта толстым слоем льда и снега.

Отметим, что данную находку убедительной считают не все исследования. Утверждается, что в материалах нет и следа губок. Предполагается, согласно другим исследованиям, что следы образованных "сеточек" появились в результате распада оболочек бактерий.

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