Евгений Пригожин имеет низкие шансы вернуть найденные у него в Петербурге миллиарды

Евгению Пригожину, скорее всего, не вернут его миллиарды. Речь идет о тех самых, которые были найдены в микроавтобусах в Петербурге.

Найденные на прошлой неделе миллиарды в микроавтобусах и золотые слитки с валютой на Васильевском острове, скорее всего, Евгению Пригожину не вернут. Об этом пишет 47news.

По словам источника издания, по найденным находкам сейчас начнутся прокурорские проверки. Скорее всего, прокуратура обратится в суд, и по итогу эти деньги попадут в бюджет.

Другой источник утверждает, что шансы вернуть свое у Пригожина есть, однако они крайне малы, и ему придется изрядно потрудиться. В таком случае, бизнесмену придется доказать, кто был владельцем, а для этого нужно пройти через кучу бухгалтерской волокиты.

При обысках Евгений Пригожин не присутствовал и следователями допрошен не был. Уголовное дело в отношении него было прекращено во вторник, 27 июня.

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Фото: ЧВК Вагнер Центр