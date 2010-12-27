Выпускной "нахимовцев" ограничит движение транспорта в Петербурге

Движение транспорта по определенному участку будет временно прекращено.

Воспитанники Нахимовского военно-морского училища отпраздную свой выпускной. В связи с этим в Петербурге ограничат движение. Об этом 21-го июня сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Торжественные мероприятия, посвященные 71-му выпуску учеников военно-морского училища, будут проходить два дня. Комитет предупреждает, что 21-го июня с 15:00 до 18:00 и 23-го июня с 09:00 до 13:00 нельзя будет проехать по Петровской набережной от Мичуринской улицы до Петроградской набережной, а также на участке Петроградской набережной от Петровской улицы до улицы Куйбышева.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Жуковского ограничили движение транспорта из-за ремонтных работ дороги.

Фото: vk.com/club54993, krti.gov.spb.ru