Над путями Ладожского вокзала висит труп мужчины

Тело, подвешенное над рельсами в районе Хасанской улицы, заметили еще ранним утром 23 июля.

В Петербурге на протяжении нескольких часов висело тело человека. Труп мужчины был подвешен над железнодорожными путями около дома №17 по Хасанской улице, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Мертвого мужчину в подвешенном состоянии в районе 7 часов утра 23 июля обнаружили охранники гипермаркета "Лента", расположенного неподалеку. Они заявили об этом в полицию. Сотрудники правоохранительных органов ответили, что снять тело можно будет после отключения напряжения проводов. Очевидцы отмечают, что тело до сих пор висит над рельсами.

Неизвестно, кто является погибшим мужчиной. Полицейским предстоит не только установить его личность, но и обстоятельства его смерти.

Фото: rostov.press