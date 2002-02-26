Начальник ГАТИ проверил содержание зданий ТК "Светлановский" с помощью квадрокоптера

К ряду объектов возникли вопросы и замечания.

Накануне, 19 августа, начальник Государственной административно-технической инспекции Олег Зотов провел рабочий объезд в Выборгском и Приморском районах, в ходе которого проверил, как соблюдаются правила благоустройства на объектах ремонта, а также содержание фасадов и зданий.

Первым был осмотрен участок дорожных работ на Институтском проспекте, там замечаний не возникло. Объект на 2-м Муринском проспекте, где ГАТИ уже фиксировала замечания ранее, вызвал вопросы по содержанию зоны производства работ, в то же время прошлые замечания устранены. Подрядчик должен оперативно провести уборку на объекте. Помимо этого сделано замечание по содержанию и уборке внутриквартальной территории, ограниченной 2-м Муринским проспектом и улицами Карбышева и Болотной.

На проспекте Энгельса для проверки состояния крыш и фасадов нежилых зданий начальник ГАТИ запустил квадрокоптер. Были зафиксированы нарушения содержания здания ТК "Светлановский" – фасады требуют ремонта и очистки. Были замечены самовольно установленные кондиционеры и воздушные трубопроводы, а также антенны. В отношении владельцев здания возбудили дела об административных нарушениях.

Вместе с тем отмечается, что в целом подрядчики работают неплохо, соблюдают культуру производства работ и обеспечивают безопасность жителей. Но организациям необходимо увеличить темп работ, чтобы завершить благоустройство на объектах в кратчайшие сроки.

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Фото: Олег Зотов / Вконтакте