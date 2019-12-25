"Водоканал" приступил к реконструкции фонтана в саду Андрея Петрова

Полностью завершить реконструкцию фонтана планируется до конца октября 2021 года.

"Водоканал" начал реконструкцию фонтана на Каменноостровском проспекте, 32, в сквере имени композитора Андрея Петрова. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Фонтан состоит из водной чаши, на которой установлена металлическая скульптура "Скрипка-женщина", символизирующая музыкальное вдохновение. Сама скульптура – фигура скрипки в виде женского силуэта. Круглая гранитная чаша выложена плитами, изображающими клавиши.

В ходе реконструкции будут устранены дефекты, сохранится первоначальный облик фонтана, восстановится историческая водная картина: струи воды будут вытекать со скульптуры. В чашу фонтана установят подводные светильники. Для работы фонтана будут проложены новые сети холодного водоснабжения и водоотведения.

Полностью завершить реконструкцию фонтана планируется до конца октября 2021 года.

В июле ГАТИ разрешила отремонтировать фонтан перед Российской национальной библиотекой.

Фото: Водоканал