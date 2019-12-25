Началась продажа тестов на коронавирус в Москве от Ozon

Ритейлер начал продавать три типа популярной услуги.

Онлайн-ритейл компания Ozon на своем официальном сайте 19 апреля объявила о старте продаж услуг по тестированию на коронавирус в Москве.

Для покупателей представлены три варианта – сделать экспресс-тест на коронавирус в столичных клиниках "Медси", сделать экспресс-тест на коронавирус на дому в пределах МКАД, а также сделать экспресс-тест на коронавирус на дому в пределах 30 километров от МКАД.

Ранее стало известно о том, что на 19 апреля новые вспышки заболеваемости коронавирусом возникли в 78 регионах России. По данным оперативного штаба по противодействию болезни, больше всего случаев заболеваемости за сутки было зафиксировано в Москве – 3570 случаев, далее в списке идет Московская область (709 человек), Нижегородская область (129 человек), Санкт-Петербург (114 человек) и Архангельская область (68 человек).

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