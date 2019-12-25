Набиуллина рассказала, к чему приведет раздача денег россиянам

11 июня ЦБ увеличил ключевую ставку до 5,5% годовых.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача денег россиянам не разгонит экономику, а приведет к инфляции. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Как рассказала глава регулятора в интервью газете, денежно-кредитная политика влияет только на спрос в экономике.

Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики, — отметил Набиуллина.

По ее словам, снижение ключевой ставки привело к росту инфляции. И в таком случае курс рубля бы упал, потому что россияне стали бы сбережения переводить в валюту.

Во-вторых, бизнес перестал бы инвестировать в развитие. Потому что для этого очень важна предсказуемость на долгосрочную перспективу, — сказала Набиуллина.

Ранее мы писали, что Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5% годовых. Об этом стало известно 11 июня.

Фото: cbr.ru