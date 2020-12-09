Набиуллина не исключила снижения ключевой ставки ЦБ ниже 4%

Ситуация может сложиться так, что придётся прибегнуть и к этому шагу.

Эльвира Набиуллина не исключила снижения ключевой ставки Центробанка ниже 4%. При этом глава ЦБ отметила, что у регулятора довольно скромное пространство для её снижения. Заявления она сделала в интервью агентству Bloomberg.

Главу Банка России спросили о рекомендациях МВФ, в которых говорится о возможном снижении ключевых ставок ниже 4%.

Мы опираемся на свои модели и свой анализ. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Она подчеркнула, что ситуация может сложиться так, что придётся прибегнуть и к этому шагу, однако этот сценарий не базовый.

Ранее эксперт прокомментировал распространение льготной ипотеки на вторичное жилье.

Видео: Youtube/Bloomberg Markets and Finance