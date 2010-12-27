Набережную канала Грибоедова закроют для транспорта на два года

В ГАТИ посоветовали петербуржцам объезжать участок по Садовой улице.

Участок дороги по набережной канала Грибоедова закроют для водителей на два года. Работы по ремонту продлятся с 14 ноября 2019 до 15 октября 2021, сообщила пресс-служба ГАТИ.

В этот период нельзя будет проехать по нечетной стороне набережной Грибоедова от набережной Крюкова к Лермонтовскому проспекту. Также будет ограничено движение транспорта по Могилевскому мосту.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что завершилось строительство платной трассы Москва - Петербург. Максимальная стоимость проезда составит 2 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV