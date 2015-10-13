На спортивного журналиста напали после матча "Спартака" из-за съемки

По словам журналиста, он получил удары по голове.

Неизвестный накинулся на журналиста РБК Александра Щеголева после матча "Спартака" с Лестером" в Москве. Корреспондент заснял момент на видео.

Мужчине не понравилось, что журналист снимает его, и начал угрожать. Незнакомец пообещал разбить ему лицо. На это журналист ответил, что информация об этом появится в издании. После этого агрессор подошел с другой стороны и напал на корреспондента. На этом съемка завершилась.

Были удары по голове. Вроде цел. Всем спасибо за переживания и поддержку. Александр Щеголев.

Матч Лиги Европы завершился со счетом 3:4 в пользу "Лестер Сити".

Видео: Telegram / Щегол