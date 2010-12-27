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На жителя Всеволожского района завели уголовное дело после "шутки" о готовящемся теракте
Сегодня, 9:58
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На жителя Всеволожского района завели уголовное дело после "шутки" о готовящемся теракте

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Правоохранителям удалось установить личность человека, который совершил ложный вызов.

Петербуржец стал фигурантом уголовного дела после ложного вызова о готовящемся теракте, сообщило АН "Оперативное прикрытие". 

Житель Всеволожского района позвонил вечером 25 августа на номер экстренной службы. Безработный мужчина представился чужим именем и заявил, что в Тихвине на Красноармейской улице готовится теракт. По его словам, неизвестная "навесила на себя разных бомб". По указанному адресу находится следственный изолятор №2 УФСИН.

Правоохранители установили, что номер, с которого был совершен звонок, зарегистрирован на 36-летнего жителя деревни Старая. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма на мужчину завели уголовное дело, теперь он находится под подпиской о невыезде. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец порезал товарища и погиб после падения с высоты в Приморском районе.

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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