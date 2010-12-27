На заседании совета депутатов в Выборге народные избранники рассмотрели проект внесения изменений в местный бюджет

В рамках повестки дня народные избранники рассмотрели проект внесения изменений в местный бюджет.

В Выборге состоялось очередное заседание совета депутатов МО "Выборгский район", в котором принял участие первый заместитель главы районной администрации Владимир Рошкович. Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

В рамках повестки дня народные избранники рассмотрели проект внесения изменений в местный бюджет.

С докладом выступил председатель комитета финансов районной администрации Александр Болучевский. Он сообщил, что в связи с поступлением дополнительных налоговых и неналоговых исчислений, безвозмездных поступлений из бюджетов поселений муниципального образования общая сумма доходов бюджета МО "Выборгский район" в 2019 году составила 5 405 296,0 тысяч рублей.

Дополнительные средства запланировано направить на расходы в сфере образования, культуры и спорта.

Также народные избранники обсудили внесение изменений в бюджет муниципального образования на очередном заседании совета депутатов МО "Город Выборг".

За счет поступления налоговых доходов, субсидии из бюджета Ленинградской области и иных межбюджетных трансфертов из средств МО "Выборгский район" общая сумма доходов бюджета МО "Город Выборг" в 2019 году составила 942 768,9 тысяч рублей.

Дополнительные средства планируется направить на расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, а также социально-культурной сфере.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО