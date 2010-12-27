На закрытии выставки "Наследие династии Хань, очарование искусства" побывал вице-мэр Сюйчжоу

Состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве в области искусства между учреждениями Сюйчжоу и Выборга.

Сегодня, на закрытии выставки "Наследие династии Хань, очарование искусства" состоялась встреча деятелей культуры и официальных лиц Правительства г. Сюйчжоу с представителями МО "Выборгский район".

На встрече присутствовали заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько, председатель комитета по внутренней политике и международным связям администрации МО "Выборгский район" Владимир Васильев, начальник сектора приграничного сотрудничества комитета по внутренней политике и международным связям администрации МО "Выборгский район" Ирина Зайцева, директора ГБУК ЛО "Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг" - Александр Костенко.

На этой встрече заместитель генерального секретаря правительства г. Сюйчжоу Лю Ханьин и заместиетель начальника канцелярии по иностранным делам г. Сюйчжоу Сунь Вэйминь вручили Выборгскому району эстамп (оттиск) характерного произведения династии Хань "Конфуций наносить визит Лао-цзы". Также перед всеми присутствующими выступил вице-мэр правительства г.Сюйчжоу и состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве в области искусства между учреждениями Сюйчжоу и Выборга.

Торжественное закрытие выставки закончилось обменом памятными сувенирами и фотосессией.