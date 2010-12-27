В пятницу, 8 ноября, стало известно, что в Петербурге усилят санитарно-карантинный контроль во время Евро-2020. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребназдора.
Также аналогичные меры примут во время встречи в Петербурге лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств.
"На период их проведения планируется усиление санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу, обеспечена готовность должностных лиц управления на случай возникновения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения",
—сказано в сообщении.
Напомним, что в следующем году в городе на Неве будет сыграно несколько матчей главного футбольного турнира Старого Света.
Ранее мы сообщали о том, что щрители Евро-2020 смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом в Петербурге.
Фото:Piter.TV
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