Аналогичные меры безопасности будут действовать во время встречи в Петербурге лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств.

В пятницу, 8 ноября, стало известно, что в Петербурге усилят санитарно-карантинный контроль во время Евро-2020. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребназдора.

Также аналогичные меры примут во время встречи в Петербурге лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств.

"На период их проведения планируется усиление санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу, обеспечена готовность должностных лиц управления на случай возникновения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения", —сказано в сообщении.

Напомним, что в следующем году в городе на Неве будет сыграно несколько матчей главного футбольного турнира Старого Света.

Ранее мы сообщали о том, что щрители Евро-2020 смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом в Петербурге.

Фото:Piter.TV