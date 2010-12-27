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На водителя Range Rover, который насмерть сбил на переходе 4-летнюю девочку в Москве, возбудили уголовное дело
Сегодня, 10:42
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MShaffter

На водителя Range Rover, который насмерть сбил на переходе 4-летнюю девочку в Москве, возбудили уголовное дело

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Девочка от полученных травм скончалась на месте, ее отец в больнице.

Накануне, 28 августа, внедорожник сбил на переходе мужчину с 4-летней девочкой.

ДТП произошло в районе дома 2 по Минской улице. Водитель Range Rover совершил наезд на нерегулируемом переходе на мужчину с 4-летней дочкой. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП. Ее отец с травмами госпитализирован в больницу.

Следственные органы возбудили уголовное дело на водителя внедорожника по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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