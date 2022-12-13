На выходных в Петербурге и области ожидается снег и дождь

Колесов отметил, что потепление ожидается только ко вторым майским праздникам.

В Петербурге 29 апреля будет прохладно, ожидаются кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

В понедельник, 1 мая, в ночные часы температура опустится до -2…+3 градусов. Днем столбики термометров покажут будет прогреваться до +8…+12 градусов. Колесов отметил, что потепление ожидается только ко вторым майским праздникам.

Ранее два бара в Петербурге опечатали из-за продажи виски из самогонного аппарата. В пресс-службе рассказали, что изъяли порядка 60 литров алкоголя, помещения баров опечатали.

Фото: Piter.tv