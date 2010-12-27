На выходные синоптики Петербурга обещают мокрый снег и гололед

ГУ МЧС предупреждает водителей об опасности на дорогах в выходные дни. На субботу и воскресенье синоптики обещают мокрый снег, гололед и снежные накаты на дороге.

Опасная для водителей и пешеходов погода останется в Северной столице и Ленобласти на все выходные. Синоптики Северо-Западное УГМС сообщают, что мокрый снег, переходящий в дождь, будет 2 и 3 декабря. Но на субботу осадков обещают больше, чем на воскресенье.

На дорогах сохранится гололед и снежные накаты. Так что число аварий может не уменьшиться. Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге произошло 373 аварии к полудню 1 декабря. ГУ МЧС предупреждает водителей и пешеходов и просит соблюдать правила безопасности.

Скользкая дорога не прощает неожиданностей, поэтому другие водители заранее должны знать о ваших намерениях. Заблаговременно включайте указатели поворотов, а если вам нужно экстренно снизить скорость или остановиться – заранее помигайте стоп-сигналами. ГУ МЧС по Петербургу

Также автомобилистам советуют заранее тормозить перед переходами, держать увеличенную дистанцию.