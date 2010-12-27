На выезде из Нового Мурино похоронили совесть городских чиновников

На импровизированный памятник даже повесили настоящий венок.

В ночь с 9 на 10 сентября на въезде в Новое Мурино появилось надгробие с надписью "Совесть 2018. RIP". Об этом сообщает "78 Канал".

На дороге перед Новым Мурино теперь стоит черный обтесанный крест с надписями: "Здесь покоится совесть СПб", "Доделай дорогу!", "Раскопай и властвуй!". На импровизированный памятник совести даже повесили настоящий венок. Автор необычного арт-объекта неизвестен.

Совесть городских властей была похоронена из-за того, что единственный выезд из Нового Мурино до сих пор не отремонтирован. Однако решить вопрос с этим объектом чиновники обещали к началу учебного года.

Фото: Девяткино. Онлайн / ВК.