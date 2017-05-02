Пользователи сети: на видео записали движения пришельца

В интернете пользователи YouTub гадают кто же изображен на видеозаписи. На данный момент вариант один - пришелец.

В сети появилось видео, на котором запечатлено странное незнакомое существо. Автор видеозаписи задает вопрос пользователям, не является ли этот незнакомец пришельцем.

На кадрах видео можно заметить маленького "зверька", который не напоминает ни одно животное. У существа заметен маленький хоботок и странная структура кожи, которая усыпана множеством пушинок или камушков. Автор видео отмечает, что находка достаточно быстро передвигается.

Стоит отметить, что из всех пользователей YouTube ни один не наблюдал такого "зверька" ранее.

Piter.tv сообщал о том, что британец снял на видео призрака из старинного замка.

Видео: YouTube - CrazyGirl TV